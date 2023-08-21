Беглов наградил команду УФСИН за успехи в боевой стрельбе

В Петербурге состоялись VII Всероссийские соревнования по стрельбе из боевого оружия на кубок губернатора "Вечно живые". Победителями оказались члены команды регионального УФСИН "Тайфун 1", рассказали в пресс-службе градоначальника.

Приз команде вручил Александр Беглов на церемонии награждения, которая состоялась в спортивно-стрелковом клубе "Невский" в поселке Песочный. В своей речи он заявил, что турнир среди прочего поддерживает семьи погибших бойцов спецподразделений, а вместе с ними и участников СВО.

"Вы сильные и мужественные люди, защищаете наше Отечество с оружием в руках. На вашем примере мы воспитываем нашу молодежь. Мальчишки и девчонки берут с вас пример", — обратился Беглов к участникам соревнований. Попутно он выразил мнение, что Россия всегда побеждала. "Победим мы и сейчас", — пообещал он присутствующим.

Участниками соревнований стали сотрудники спецподразделений, добровольцы и спортсмены из российских регионов, а также из Белоруссии и Южной Осетии. Всего за кубок состязались 36 команд, включая женские.

Ранее Беглов поделился планами передать первоклашками из Мариуполя рюкзаки со школьными принадлежностями от имени Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру