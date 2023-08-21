Защита шамана Габышева обратилась в ООН

Защита шамана Александра Габышева обратилась с жалобой по его делу в комитет по правам человека ООН, сообщил его адвокат Алексей Прянишников 21 августа. По словам юриста, подобное решение продиктовано невозможностью обращения в ЕСПЧ.

"За неимением возможности судиться с Россией в ЕСПЧ, обратились в комитет по правам человека ООН с жалобой по делу шамана Александра Габышева", — написал Прянишников в своем Telegram-канале.

Адвокат также пожаловался на "странную бюрократию в ООН", имея в виду ограничение по количеству слов в описательной части формуляра. По его словам, лимита в 2,5 тысячи слов едва хватило, чтобы изложить все перипетии в судьбе Габышева за последние четыре года.

Сроки рассмотрения жалобы пока не определены, уточнил Прянишников.

Шаман Габышев стал известен в 2019 году благодаря своему походу на Москву с целью "изгнать" президента Владимира Путина. После задержания в сентябре того же года и нескольких месяцев в Якутском психоневрологическом диспансере он возобновил поход, однако был вновь задержан. В 2021 году Габышев был признан невменяемым. В конце июня 2023 года Уссурийский районный суд постановил перевести шамана Александра Габышева на более мягкий тип лечения в психиатрический стационар общего типа, однако позже это решение отменила вышестоящая инстанция.

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