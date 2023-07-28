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Приморский краевой суд отменил перевод шамана Габышева на более мягкий тип лечения

фото ЗакС политика Приморский краевой суд отменил перевод шамана Габышева на более мягкий тип лечения

Приморский краевой суд отменил постановление нижестоящей инстанции о переводе шамана Александра Габышева на более мягкий тип лечения в психиатрический стационар общего типа, сообщил 28 июля адвокат Алексей Прянишников. Вопрос будет пересмотрен в Уссурийском районном суде.

"Судья Приморского краевого суда Инна Пасешнюк <...> отменила постановление Уссурийского райсуда от 26 июня о переводе шамана Александра Габышева в психбольницу общего типа", — написал Прянишников в своем Telegram-канале.

Адвокат также сообщил, что его подзащитный сдержан и пребывает в уверенности, что "скоро выйдет на свободу".

Месяцем ранее Уссурийский райсуд постановил смягчить условия лечения Габышева. Предполагалось, что после этого его должны будут перевести в Якутский психоневрологический диспансер. Спустя два дня после заседания местный прокурор оспорил решение суда.

Габышев стал известен благодаря своим походам на Москву с целью "изгнать" президента Владимира Путина. Его неоднократно задерживали, а в 2021 году признали невменяемым.

Фото: ЗАКС.Ру


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