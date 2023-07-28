Приморский краевой суд отменил перевод шамана Габышева на более мягкий тип лечения

Приморский краевой суд отменил постановление нижестоящей инстанции о переводе шамана Александра Габышева на более мягкий тип лечения в психиатрический стационар общего типа, сообщил 28 июля адвокат Алексей Прянишников. Вопрос будет пересмотрен в Уссурийском районном суде.

"Судья Приморского краевого суда Инна Пасешнюк <...> отменила постановление Уссурийского райсуда от 26 июня о переводе шамана Александра Габышева в психбольницу общего типа", — написал Прянишников в своем Telegram-канале.

Адвокат также сообщил, что его подзащитный сдержан и пребывает в уверенности, что "скоро выйдет на свободу".

Месяцем ранее Уссурийский райсуд постановил смягчить условия лечения Габышева. Предполагалось, что после этого его должны будут перевести в Якутский психоневрологический диспансер. Спустя два дня после заседания местный прокурор оспорил решение суда.

Габышев стал известен благодаря своим походам на Москву с целью "изгнать" президента Владимира Путина. Его неоднократно задерживали, а в 2021 году признали невменяемым.

Фото: ЗАКС.Ру