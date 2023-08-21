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Новости 17:15

Петербург потратит более полутора миллиардов рублей на выплаты ветеранам

фото ЗакС политика Петербург потратит более полутора миллиардов рублей на выплаты ветеранам

Петербург выделит более полутора миллиардов рублей на проведение единовременных выплат ветеранам ко Дню освобождения Ленинграда от блокады, сообщили 21 августа в администрации губернатора. Проект закона об этом был одобрен на совещании Александра Беглова с членами городского правительства.

Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат проживающие в Петербурге участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Аналогичные суммы распределят среди родившихся в Ленинграде 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, а также среди россиян из других регионов страны, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или медалью "За оборону Ленинграда".

Также по пять тысяч рублей получат вдовы военнослужащих, погибших от начала войны с Финляндией до победы над Японией, а заодно вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны и граждане, родившиеся до 3 сентября 1945 года.

"На единовременные выплаты из городского бюджета мы планируем выделить более полутора миллиардов рублей", — заявил Беглов.

Всего планируется перечислить деньги почти 240 тысячам человек. Средства должны быть выплачены в срок до 27 января 2024 года.

Ранее Беглов распорядился сделать ежегодными выплаты ветеранам ко Дню Победы.

Фото: ЗАКС.Ру


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