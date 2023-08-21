Петербург потратит более полутора миллиардов рублей на выплаты ветеранам

Петербург выделит более полутора миллиардов рублей на проведение единовременных выплат ветеранам ко Дню освобождения Ленинграда от блокады, сообщили 21 августа в администрации губернатора. Проект закона об этом был одобрен на совещании Александра Беглова с членами городского правительства.

Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат проживающие в Петербурге участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Аналогичные суммы распределят среди родившихся в Ленинграде 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, а также среди россиян из других регионов страны, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или медалью "За оборону Ленинграда".

Также по пять тысяч рублей получат вдовы военнослужащих, погибших от начала войны с Финляндией до победы над Японией, а заодно вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны и граждане, родившиеся до 3 сентября 1945 года.

"На единовременные выплаты из городского бюджета мы планируем выделить более полутора миллиардов рублей", — заявил Беглов.

Всего планируется перечислить деньги почти 240 тысячам человек. Средства должны быть выплачены в срок до 27 января 2024 года.

Ранее Беглов распорядился сделать ежегодными выплаты ветеранам ко Дню Победы.

Фото: ЗАКС.Ру