В Подмосковье сбили два беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что минувшей ночью над Московской областью силам противовоздушной обороны удалось сбить два беспилотных летательных аппарата.

В результате отражения атаки один дрон упал в районе Красногорска, другой - в районе Часцов.

Минобороны обвинило в случившемся украинскую сторону. По данным ведомства, в обоих случаях никто не пострадал. Министерство уточнило, что еще два БПЛА сбили в ночь на вторник над Брянской областью.

Нынешним летом в столице и ее окрестностях беспилотники стали сбивать регулярно. Сутками ранее в подобном происшествии пострадали двое граждан.

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