Активисты сообщили о сносе самого ценного корпуса дома Басевича

Петербургские градозащитники 22 августа сигнализировали о начавшемся сносе лицевого корпуса исторического дома Басевича, который они считают самым ценным во всем здании. Выбранное для сноса время они находят неслучайным: накануне в рамках судебной экспертизы начался осмотр дома.

Демонтаж здания на Большой Пушкарской улице, считают активисты, призван сделать невозможной работу эксперта, который должен определить историко-культурную ценность объекта.

"Можно предположить, что в планы входит уничтожение максимального объема лицевой части здания в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении Градозащитного пресс-центра.

В происходящем противники сноса продолжают винить балетмейстера Бориса Эйфмана, для академии танца которого в Петроградском районе собираются построить апартаменты.

Градозащитники уже несколько лет добиваются включения дома Басевича 1912 года постройки в реестр памятников.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram