ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:20

Активисты сообщили о сносе самого ценного корпуса дома Басевича

фото ЗакС политика Активисты сообщили о сносе самого ценного корпуса дома Басевича

Петербургские градозащитники 22 августа сигнализировали о начавшемся сносе лицевого корпуса исторического дома Басевича, который они считают самым ценным во всем здании. Выбранное для сноса время они находят неслучайным: накануне в рамках судебной экспертизы начался осмотр дома.

Демонтаж здания на Большой Пушкарской улице, считают активисты, призван сделать невозможной работу эксперта, который должен определить историко-культурную ценность объекта.

"Можно предположить, что в планы входит уничтожение максимального объема лицевой части здания в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении Градозащитного пресс-центра.

В происходящем противники сноса продолжают винить балетмейстера Бориса Эйфмана, для академии танца которого в Петроградском районе собираются построить апартаменты.

Градозащитники уже несколько лет добиваются включения дома Басевича 1912 года постройки в реестр памятников.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама