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Новости 14:43

В Москве нашли тело последнего утонувшего во время экскурсии по подземельям

фото ЗакС политика В Москве нашли тело последнего утонувшего во время экскурсии по подземельям

Сотрудники экстренных служб обнаружили тело последнего участника недавней экскурсии по московским коллекторам, пишет "Интерфакс" со ссылкой на МЧС. Таким образом, все восемь членов туристической группы найдены мертвыми. Следователи приступили к опознанию тел.

По основной версии, посетители подземелий лишились жизни 20 августа из-за аномального уровня выпавших в столице осадков.

"Организаторы уверяли участников, что в непогоду экскурсия проводиться не будет, однако на случай внезапной непогоды запасные пути эвакуации предусмотрены не были", - рассказал собеседник информагентства.

Мэр Москвы назвал гибель горожан в коллекторе ужасной трагедией. По факту происшествия возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). В рамках расследования в Петербурге 22 августа задержали гендиректора ООО "Спутник".

Фото: ЗАКС.Ру


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