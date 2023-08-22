С января свыше 1,7 млн петербуржцев прошли диспансеризацию

Петербургские чиновники подвели промежуточные итоги диспансеризации в городе. Ее с начала года прошли 1 млн 710 тысяч жителей, сообщает пресс-служба Смольного. Это количество составило 61,9% от запланированного на весь год показателя.

"Особенно важно, что диспансеризацию проходят люди, имеющие хронические заболевания, граждане, перенесшие COVID-19 в тяжелой форме, беременные женщины, а также лица старшей возрастной группы", - отметил профильный вице-губернатор Олег Эргашев.

В случае, если сегодняшние темпы сохранятся, годовой план будет выполнен. Пройти диспансеризацию можно в 82 учреждениях. Некоторые из них по предварительной записи принимают граждан в вечернее время и по субботам.

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