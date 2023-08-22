Чиновники в Ленобласти систематически ведут беседы с отдыхающими в заказниках

Правительство Ленобласти рассказало о противоправном поведении отдыхающих на особо охраняемых природных территориях. В ходе рейдов на прошлой неделе специалистам пришлось тушить костры и мангалы, использование которых на такой местности запрещено.

Проверочные мероприятия проводились в заказниках "Вепсский лес", "Весенний", "Выборгский", "Кургальский", "Котельский", "Север Мшинского болота" и "Шалово-Перечицкий". По их результатам на граждан составили 12 протоколов. Всего с отдыхающими провели почти сотню профилактических бесед.

Ранее официально сообщалось о ликвидации с начала сезона более сотни лесных пожаров в регионе.

Фото: ЗАКС.Ру