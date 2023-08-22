Из-за снятия псковских списков "Яблока" Рыбаков написал в ЦИК и Генпрокуратуру

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков раскритиковал последние решения Псковского облизбиркома и региональных судов. В области с предстоящих выборов сняли семь списков его партии. Это случилось, по его мнению, в нарушение федерального законодательства и по политическим мотивам.

Снятие кандидатов с выборов стало возможным из-за жалоб конкурентов "Яблока". Они обжаловали утверждение списков новым главой реготделения Артуром Гайдуком. Суть претензий в том, что последние сведения о Гайдуке в ЕГРЮЛ появились лишь спустя два дня после партконференции, где он был провозглашен главой и утвердил списки.

"Общеизвестно, что политические полномочия руководителя структурного подразделения партии вступают в силу немедленно после его избрания", - говорится в ответ на этот аргумент в заявлении "Яблока".

Рыбаков утверждает, что на судах прокуратура неизменно занимала сторону его политических оппонентов, а следовательно, в нарушение закона участвовала в политической деятельности.

Кроме того, на судах представители избиркомов, как пишет Рыбаков, участвовали в "воспрепятствовании законной деятельности партии "Яблоко" во время выборов". Свои жалобы Рыбаков направил в Центризбирком, Генпрокуратуру Высшую квалификационную коллегию судей РФ.

Фото: ЗАКС.Ру