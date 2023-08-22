Красное Село хочет пригласить на День города певца-блогера Хабиба

Муниципальное образование "Красное Село" объявило запрос котировок в электронной форме на организацию и проведение Дня города, следует из данных сайта госзакупок. Согласно документам, муниципалитет готов потратить на праздник 4,3 млн рублей.

В материалах закупки сказано, что организатор Дня города должен обеспечить выступление "российского вокалиста/видеоблогера". Этот же человек обязан быть участником шоу "Песня" на ТНТ и "Аватар" на НТВ, иметь опыт выступления на крупных фестивалях и награду "Золотая кнопка". Имя или псевдоним исполнителя в документах закупки не называется. ЗАКС.ру определил, что под указанные критерии подходит певец и видеоблогер Хабиб. За его выступление муниципалитет планирует заплатить более 1 млн рублей, следует из обоснования цены контракта.

Кроме Хабиба на празднике обязаны выступить казачий, фольклорный и джазовый ансамбли, камерный оркестр с участием солистов Мариинского театра, творческие коллективы Красного Села, а предварять начало мероприятия должен театральный пролог. Также в рамках Дня города ожидается "высотный, многоуровневый, панорамный, музыкальный фейерверк — как единое постановочное действие", следует из материалов закупки. В документе указано, что фейерверк должен длиться не менее 4 минут.

Гостей праздника ждет и интерактивная программа, следует из опубликованных бумаг. Там указано, что организатор должен в течение трех часов провести квест по тематике русских народных сказок и истории Красного Села. Победители получат пылесос, аккумулятор и некое "изделие".

Для праздника требуется 100 сумок, десять букетов, восемь биотуалетов, звуковая и световая аппаратура, трансляция мероприятия на экранах, фотосъемка, медицинское обеспечение, охрана и другое, сказано в документах закупки. День города в Красном Селе будут праздновать 10 сентября.

Напомним, ранее закупку на проведение Дня поселка опубликовал муниципалитет "Лисий Нос". Максимальная стоимость мероприятия — 4,3 млн рублей. На празднике руководство поселка хочет раздавать тетрисы с тамагочи и провести игру в Dendy.

София Саттарова / Фото Unsplash