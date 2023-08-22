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Новости 19:05

Прямую линию с петербуржцами проведет Кирилл Поляков

фото ЗакС политика Прямую линию с петербуржцами проведет Кирилл Поляков

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков ответит на вопросы горожан в рамках ближайшей прямой линии, которая состоится в четверг 24 августа в 20:00. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Беглов.

В Смольном Поляков курирует деятельность комитета по транспорту и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Главной темой организаторы прямой линии обещают сделать ту, по которой будет больше всего обращений. Последние можно подавать через страницу Полякова во "ВКонтакте" и по телефону 246-79-49.

За разговором можно будет наблюдать на странице Смольного во "ВКонтакте" и на телеканале "Санкт-Петербург".

Предыдущую прямую линию вел вице-губернатор Сергей Дрегваль.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Поляков Кирилл Валентинович




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