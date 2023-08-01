Прямую линию с петербуржцами проведет Дрегваль

Вице-губернатор Сергей Дрегваль проведет очередную прямую линию с петербуржцами, сообщил глава города Александр Беглов. Отвечать на вопросы чиновник будет в ближайший четверг, 3 августа.

"Продолжаем прямые линии. Поручил ответить на ваши вопросы вице-губернатору Сергею Дрегвалю", — написал в своих соцсетях Беглов.

Дрегваль курирует в Смольном работу комитета по энергетике и инженерному обеспечению и комитета по тарифам. Сама прямая линия будет тематической. Как пообещал Беглов, за основу возьмут тему, по которой подадут больше всего обращений от петербуржцев.

"Вопросы можно отправлять в личные сообщения на страницу Сергея Дрегваля "ВКонтакте" или на телефонную линию 246-79-49", — добавил Беглов.

Сама трансляция состоится в четверг в 20:00 на странице Смольного во "ВКонтакте" и в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В предыдущий раз прямую линию проводил вице-губернатор Николай Линченко, о чем писал ЗАКС.Ру.

В последний раз Беглов проводил прямую линию в конце января. С тех пор он делегирует участие в ней вице-губернаторам, курирующим различные сферы жизни города.

Фото: ЗАКС.Ру