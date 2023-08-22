РБК: Генерала Суровикина уволили с занимаемой должности

Генерала Сергея Суровикина освободили от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами, о чем сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания рассказали, что генерала перевели на другую работу. При этом военный деятель остается в распоряжении Минобороны.

"В настоящее время он в краткосрочном отпуске", - добавил источник.

Как минимум до конца июня Суровикин также был заместителем командующего Объединенной группировкой российских войск на Украине. После попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" в конце июня СМИ писали о возможных неприятностях, возникших у Суровикина. Уже около двух месяцев он не появляется на публике.

фото: kremlin.ru