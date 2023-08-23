"Известия": Расходы на патриотическое воспитание троекратно выросли в 2022 году

Расходы на патриотическое воспитание в 2022 году составили 11,4 миллиарда рублей, сообщили 23 августа "Известия" со ссылкой на заключение комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, касающееся исполнения бюджета. При этом изначально на эти цели в прошлом году планировали потратить пять миллиардов рублей.

Относительно 2021 года расходы увеличились почти в три раза. Тогда на патриотическое воспитание потратили 3,4 миллиарда рублей.

Как отметил директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович, в существующих условиях государство находит важным тратить средства на воспитание молодежи. "Это становится некой защищенной статьей бюджета, как, например, зарплаты бюджетников или соцподдержка граждан", — заявил он.

Среди прочего, средства были выделены на заработные платы новых советников школьных директоров, отвечающих за воспитание учеников и взаимодействие с детскими общественными объединениями. Также деньги ушли на обеспечение их работы. Всего в российских школах имеется 8,8 тысячи ставок таких сотрудников, в наступающем учебном году они должны появиться во всех учебных заведениях.

Также деньги ушли на закупку государственной символики для более чем 11 тысяч школ. Как уточнили изданию в Минпросвещения, к концу 2024 года планируется обеспечить флагами и гербами 33 тысячи российских школ из существующих 40 тысяч.

Ранее стало известно, что расходы на поддержание работы центрального аппарата "Движения первых" составляют четыре миллиарда рублей.

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