Петербуржцы оформили через МФЦ почти 150 тысяч Fan ID

Жители Петербурга получили посредством многофункциональных центров более 147 тысяч карт болельщика (Fan ID), рассказал 23 августа вице-губернатор Борис Пиотровский. По его словам, еще около 20 тысяч карт были оформлены в МФЦ Ленинградской области.

Чиновник отметил, что 26 августа на стадионе "Газпром Арена" ожидается футбольный матч между петербургским "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом". "Для удобства гостей стадиона "Газпром Арена" за день до футбольного матча РПЛ и в день его проведения у входа № 1 на стадион обеспечивается функционирование Временного центра выдачи карт болельщика", — написал Пиотровский в своем Telegram-канале.

Как уточнил вице-губернатор, при наличии паспорта граждане России и иностранцы смогут оформить во временном центре карты болельщика.

В начале мая Пиотровский сообщал о том, что Fan ID получили 100 тысяч человек.

Фото: ЗАКС.Ру