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Новости 10:59

Петербуржцы оформили через МФЦ почти 150 тысяч Fan ID

фото ЗакС политика Петербуржцы оформили через МФЦ почти 150 тысяч Fan ID

Жители Петербурга получили посредством многофункциональных центров более 147 тысяч карт болельщика (Fan ID), рассказал 23 августа вице-губернатор Борис Пиотровский. По его словам, еще около 20 тысяч карт были оформлены в МФЦ Ленинградской области.

Чиновник отметил, что 26 августа на стадионе "Газпром Арена" ожидается футбольный матч между петербургским "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом". "Для удобства гостей стадиона "Газпром Арена" за день до футбольного матча РПЛ и в день его проведения у входа № 1 на стадион обеспечивается функционирование Временного центра выдачи карт болельщика", — написал Пиотровский в своем Telegram-канале.

Как уточнил вице-губернатор, при наличии паспорта граждане России и иностранцы смогут оформить во временном центре карты болельщика.

В начале мая Пиотровский сообщал о том, что Fan ID получили 100 тысяч человек.

Фото: ЗАКС.Ру


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