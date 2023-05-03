В Петербурге оформили 100 тысяч Fan ID

Количество оформленных карт болельщиков (Fan ID) в Петербурге достигло 100 тысяч, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале 3 мая. Из-за недавно принятого закона желающий посетить футбольный матч обязан представить свое удостоверение для прохода на стадион.

100-тысячным обладателем карты стала петербурженка Виктория Соколова. Ей подарили памятные сувениры от "Зенита".

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее процедуру выдачи Fan ID для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Они смогут оформить документ удаленно через "Госуслуги", не посещая МФЦ.

Напомним, карты болельщика заработали на всех стадионах Российской премьер-лиги с 1 декабря. Из-за нововведений фанаты призвали бойкотировать игры, после чего посещаемость игр резко сократилась. Чтобы завлечь на стадионы зрителей, городские власти решили раздавать билеты бесплатно. Матч 24-го тура чемпионата РПЛ "Зенит" — "Динамо" посетили рекордное за время действия нововведения количество болельщиков — 31 тысяча. Стадион вмещает в два раза больше.

Константин Леньков