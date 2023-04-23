Петербургский матч "Зенита" с "Динамо" посетило рекордное для "эпохи Fan ID" количество зрителей

На матч 24 тура чемпионата РПЛ "Зенит" — "Динамо", который прошёл минувшим вечером, 22 апреля, на петербургском стадионе "Газпром Арена", пришло рекордное для "эпохи Fan ID" количество зрителей — 31 027. Показатель отобразили на стадионном экране.

Команда сине-бело-голубых обошла "Динамо" со счётом 3:1.

Следует напомнить, что часть билетов на свои матчи "Зенит" реализовывает на безвозмездной основе, однако на нынешнюю игру, как отметили организаторы, проданных билетов было больше, чем бесплатных.

Напомним, что система "паспортов болельщика" начала действовать на "Газпром Арене" с 1 декабря 2022 года.

Фанаты ответили на новые правила бойкотом. Посещаемость "Газпром Арены" и других стадионов Российской премьер-лиги после внедрения "паспортов" значительно снизилась.