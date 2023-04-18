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"Зенит": Бесплатные билеты себя оправдали

фото ЗакС политика "Зенит": Бесплатные билеты себя оправдали

Руководитель ФК "Зенит" по ВИП и розничным продажам Илья Шадхан заверил "Фонтанку", что программа реализации бесплатных билетов на матчи полностью себя оправдала. Он утверждает, что с каждой игрой количество распроданных билетов лишь увеличивается, равно как и выручка от их реализации.

Шадхан напомнил, что бесплатные билеты на матчи реализовывали как при согласии самого клуба, так и при участии профильных комитетов Смольного.

"Сейчас можем сказать, что данная мера себя оправдала: на матч с "Динамо" количество проданных билетов серьезно превышает бесплатную программу. Так, уже на матче с "Уралом" билеты для социальных групп выдавались только на сектора верхнего яруса – весь нижний был отдан под продажу. На матчи против "Динамо" и "Спартака" в продаже находятся билеты как на нижний ярус, так и на центральные сектора верхнего яруса", — сказал Шадхан.

По словам менеджера, на грядущей игре с "Динамо", которая пройдёт 22 апреля, ожидается участие 30 тысяч болельщиков.

Также Шахдан подчеркнул, что перед петербургскими матчами "Зенита" зрителей ожидает увеселительная программа, будет работать Фан-Променад и акция "Обед чемпиона".

Напомним, что система "паспортов болельщика" начала действовать на "Газпром арене" с 1 декабря 2022 года. Первый матч "Зенита", на который пускали только по Fan ID, состоялся весной. 

Фанатское сообщество ответило на новые правила бойкотом. Посещаемость "Газпром арены" и других стадионов Российской премьер-лиги после внедрения "паспортов" значительно снизилась. Петербургский клуб признавал, что при поддержке Смольного был вынужден раздавать билеты на домашние игры бесплатно, чтобы стимулировать болельщиков оформлять Fan ID. 


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