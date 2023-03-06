В день игры "Зенита" оформили менее 900 карт болельщиков

На "Газпром арене" в день игры "Зенита" с "Пари НН" 4 марта оформили 814 Fan ID, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе петербургского МФЦ.

Всего по состоянию на 6 марта выдали 43 946 карт болельщика. Первый домашний матч "Зенита" после введения Fan ID посетили 19 705 зрителей. Это худший показатель для "Газпром арены", не считая времен коронавирусных ограничений.



В МФЦ отметили, что петербургский стадион вмещает 56 тысяч человек. При этом ранее "Зенит" объявлял, что матч против ЦСКА в мае 2019 года посетила 61 494 зрителей, а игру сборной России с Египтом на чемпионате мира 2018 года - 64 468.

Напомним, фанаты почти всех клубов, включая "Зенит", объявили о бойкоте матчей Российской премьер-лиги до тех пор, пока вход на них будет осуществляться по Fan ID. После того как посещаемость российских стадионов резко упала приостановить действие системы "паспортов болельщика" правительству предложил депутат Госдумы Виталий Милонов.