Тихонова попросила проверить молочную продукцию, отправляемую в школы

Лидер петербургского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова озаботилась качеством молочной продукции, поставляемой в школы города. Политик обратилась с призывом проверить ее, а заодно сообщить о мерах по недопуску в учебные заведения некачественных продуктов.

Свое обращение Тихонова направила главе регионального управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой и начальнику управления социального питания Алене Мироненко. Она уточнила, что поводом для этого стали результаты экспертизы молочной продукции, проведенной силами организации "Общественный контроль".

"Прошу вас дополнительно провести проверку поставляемой в образовательные организации Санкт-Петербурга молочной продукции на предмет соответствия требованиям. Также сообщить, имеется ли среди поставщиков молочной продукции в образовательные организации Санкт-Петербурга кто-либо из приведенных общественной организацией производителей молока, в отношении которых проводилась экспертиза", — написала Тихонова в своем обращении.

Справедливоросс также попросила адресатов предоставить информацию о мерах, принятых для недопущения некачественного молока в школы.

Ранее Тихонова обращалась в начальнику петербургского ГУ МВД Роману Плугину с вопросом о нехватке кадров в полиции.

Фото: ЗАКС.Ру