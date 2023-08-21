Тихонова спросила Плугина о дефиците кадров в полиции

Глава петербургского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова заинтересовалась ситуацией с полицейскими кадрами в городе. Вопросы об этом она задала в обращении на имя начальника регионального ГУ МВД Романа Плугина, скан которого опубликовала в своем Telegram-канале.

На обращение Тихонову сподвигли сказанные ранее слова главы МВД Владимира Колокольцева об "очень большом" некомплекте штатного состава во вверенном ему ведомстве. По заявлению министра, только в июле заявления об увольнении написали пять тысяч полицейских по всей России.

В связи с этим справоросс обратилась к Плугину. "Существует ли в органах полиции Санкт-Петербурга дефицит кадров? <...> Имеется ли в Санкт-Петербурге дефицит в участковых уполномоченных полиции?" — среди прочего спросила она в письме.

Помимо этого, Тихонова поинтересовалась количеством увольнений из полиции в 2022 году и в истекшем периоде 2023 года, а также мерами, принимаемыми в городе для борьбы с нехваткой кадров, если она существует. Заодно она попросила сообщить, "какая помощь со стороны органов исполнительной и законодательной власти" позволила бы улучшить положение дел с количеством полицейских.

Ранее Тихонова сообщила, что проект комплекса переработки "Рахья" не смог пройти экологическую экспертизу. Перед этим она высказалась за сохранение дублирования на английский язык информации в метрополитене.

Фото: ЗАКС.Ру