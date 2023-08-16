Тихонову смутило стремление Минтранса отказаться от вывесок на английском

Глава петербургского отделения справедливороссов Надежда Тихонова не поддержала идею Минтранса, пожелавшего отказаться от обязательного дублирования информации на английском языке.

Тот аргумент, что двуязычные вывески пригодились только во время чемпионата мира по футболу летом 2018 года, она находит малоубедительным.

"Надо полагать, в будущем у нас проводиться мероприятия международного уровня не будут? Или кому-то будет выгодно заново менять все таблички?" - написала политик в своем Telegram-канале.

Тихонова убеждена в том, что английский язык удобен для ориентирования гостей и из Азии, и из Африки.

Ранее представители петербургского метрополитена заявили, что не собираются отказываться от вывесок на английском.

Фото: ЗАКС.Ру