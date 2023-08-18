Проект комплекса переработки отходов "Рахья" не прошел экоэкспертизу

Росприроднадзор ответил главе петербургских справедливороссов Надежде Тихоновой, поинтересовавшейся судьбой комплекса переработки отходов "Рахья" в Ленобласти.

Чиновники доложили, что подрядчик отозвал свои заявительные документы, причем случилось это уже после проведения общественных слушаний. По этой причине ведомство не стало проводить экологическую экспертизу проекта.

"Получается, что ООО "Реформа" либо полностью отказалась от своих планов по созданию комплекса по переработке и размещению отходов, либо намерена доработать проектную документацию", - сделала вывод Тихонова в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что мощность будущего КПО должна составить 300 тысяч тонн в год.

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