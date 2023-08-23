РПЦ попросила у Смольного Благовещенскую усыпальницу Александро-Невской лавры

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил правительство города передать РПЦ Благовещенскую усыпальницу Александро-Невской лавры, сообщил 23 августа "Деловой Петербург". Помещение площадью 470 квадратных метров предполагается использовать в интересах епархии, сообщил церковнослужитель в своем обращении.

"Испрашиваемое нежилое помещение является нижним храмом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в здании Благовещенской церкви", — говорится в тексте документа.

В Музее городской скульптуры комментировать просьбу Варсонофия не стали, уточнило издание.

Благовещенская церковь располагает двумя этажами, каждый из которых является отдельным храмом. Верхний был освящен в 1724 году, нижний — годом позднее. В нижнем храме похоронены представители династии Романовых, а также известные деятели российской истории.

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