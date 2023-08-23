Суд в Москве зарегистрировал "иноагентский" иск против знатока Аскерова*

Савёловский суд Москвы принял к рассмотрению административный иск в отношении бывшего игрока клуба "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова*, обратила внимание "Медиазона"**. Знатока обвинили в публикации материалов без упоминания о его статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Какие именно материалы послужили причиной составления протокола на Аскерова*, неизвестно. Заседание суда назначено на 26 сентября.

В начале августа стало известно о поступлении в суд протокола о непредоставлении Аскеровым* сведений в Минюст, касающихся его деятельности как иностранного агента. Дело будет рассмотрено 30 августа.

*Минюст внес Ровшана Аскерова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру