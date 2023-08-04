Протоколы на Светова*, Аскерова** и Новикова*** поступили в московские суды

Московские суды рассмотрят протоколы в отношении политика Михаила Светова*, бывшего участника передачи "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова** и юриста Ильи Новикова***, обратила внимание "Медиазона"****. Административные дела заведены по статье о непредоставлении иностранными агентами отчетов о своей деятельности Министерству юстиции (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

Рассмотрением протоколов в отношении Светова* и Аскерова** займется Савёловский суд Москвы, протокол на Новикова*** поступил в Бабушкинский райсуд. Дата заседания по делу последнего пока неизвестна, дела против первых двух фигурантов рассмотрят 30 августа.

Светов* оказался в списке иноагентов в ноябре 2022 года, в тот же месяц в реестр был внесен и Новиков***. Аскерова** Минюст включил в список в декабре того же года.

В минувшем июне Новиков*** был лишен адвокатского статуса в России. Немногим позже суд оштрафовал Светова* на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. На этой неделе стало известно о возбуждении против политика уголовного дела о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) из-за исполнения песни о Степане Бандере.

*Минюст внес Михаила Светова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Ровшана Аскерова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Илью Новикова в единый реестр иноагентов

****Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру