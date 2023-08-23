Петербург ожидает представителей 57 стран на форум "БРИКС плюс"

На форум "БРИКС плюс" в Петербурге ожидается прибытие представителей 57 стран, рассказал глава организационного комитета мероприятия Сергей Яковлев. Форум состоится в Северной столице 9-11 ноября.

"В текущем году более 57 стран уже заявили о своем желании участвовать в нашем мероприятии. Это деловое событие, ориентированное на социально-экономическое развитие территорий, развитие многопрофильного сотрудничества и привлечение инвестиций", — приводит слова Яковлева ТАСС.

Председатель комитета отметил, что принять участие в форуме планируют более семи тысяч человек. По его мнению, повестка "БРИКС плюс" становится весьма актуальной в свете принятых против России санкций. Программа форума будет поделена на три блока — деловой, выставочный и презентации инвестиционных проектов.

О проведении IV форума "БРИКС плюс" в Петербурге стало известно в начале июля. Ожидается, что он будет посвящен глобальным трендам в бизнесе и социуме, урбанизации, экологии и другим вопросам.

Фото: ЗАКС.РУ