Суд в Петербурге на год лишил шоумена Барецкого водительских прав

Приморский районный суд Петербурга вынес решение по делу об оставлении места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ), заведенному в отношении шоумена Стаса Барецкого. Ближайший год медийному деятелю предстоит провести без права на вождение автомобиля.

Как установил суд, ночью 9 августа Барецкий сидел за рулем автомобиля "ВАЗ 21053". Машина под его управлением двигалась по ЗСД, инцидент произошел при проезде через пункт оплаты. Там шоумен "совершил наезд на стрелу выездного шлагбаума и дальше продолжил движение", передает пресс-служба судов Петербурга.

Барецкий в суде признал контакт машины и шлагбаума. При этом он заявил о своем неведении касательно того, что произошедшее считается дорожно-транспортным происшествием.

Суд лишил Барецкого водительских прав сроком на один год.

В декабре прошлого года полиция возбудила уголовное дело о краже с причинением вреда после стычки Барецкого с посетителями клуба "Руки вверх".

Фото: страница Стаса Барецкого "ВКонтакте"