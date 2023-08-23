Трепову в ближайшее время этапируют из Москвы в Петербург

Обвиняемая в совершении взрыва в кафе на Университетской набережной Дарья Трепова в ближайшее время будет этапирована из московского СИЗО "Лефортово" в Петербург, сообщила 23 августа член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, фигурантку дела переведут в изолятор на Шпалерной улице.

"Дарью Трепову <...> в ближайшее время этапируют из Москвы (Лефортово) в Санкт-Петербург (на "Шпалерку")", — написала Меркачева в своем Telegram-канале.

Правозащитница также сообщила о завершении следствия по делу Треповой. По ее утверждению, дело должно рассматриваться Первым Западным окружным военным судом.

Последнее утверждение опровергли в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Там указали, что уголовные дела по вменяемой Треповой статье не рассматриваются названным Меркачевой судом. "То, что возможно сейчас — это выездное заседание 2 ЗОВС [Второго Западного окружного военного суда]", — говорится в сообщении пресс-службы.

Следствие считает Трепову виновной во взрыве в петербургском Street Food Bar № 1, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Против нее выдвинуты обвинения по статьям о совершении теракта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Росфинмониторинг включил ее в список террористов и экстремистов. В СИЗО она будет находиться, по меньшей мере, до осени.

Фото: "МВД МЕДИА"/ Telegram (скриншот видео)