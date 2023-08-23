Водоканал приступил к подготовке снегоплавильных пунктов

Специалисты Водоканала приступили к подготовке снегоплавильных пунктов перед наступлением зимнего сезона, рассказал 23 августа "Петербургский дневник". Всего в предстоящем сезоне будут работать 18 пунктов по приемке и переработке выпавшего снега.

Всего в городе будут работать 11 стационарных снегоплавильных пунктов. Еще семь точек предназначены для складирования снега. Общая их производительность составляет 101,5 тысячи кубических метров снега в сутки.

Сейчас сотрудники Водоканала очищают песколовки и приемные камеры оборудования от камней и мусора. Также они чистят лотки водоотведения и промывают сети.

Пункты будут оставаться в режиме ожидания вплоть до поступления метеопрогнозов об ожидаемых снегопадах. Всё это время в них не будут использоваться энергоресурсы и не будут задействованы работники.

К прошлому зимнему сезону в Петербурге также готовили 18 "снежных" пунктов.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"