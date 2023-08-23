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Новости 15:12

Суд в Петербурге арестовал работника филармонии, задержанного с проукраинскими листовками

фото ЗакС политика Суд в Петербурге арестовал работника филармонии, задержанного с проукраинскими листовками

Кировский районный суд Петербурга определился 23 августа с мерой пресечения для 25-летнего уборщика филармонии имени Шостаковича. Ближайшие два месяца Федор Коновалов проведет в СИЗО.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Коновалов просил не заключать его под стражу, а выбрать иную меру пресечения. Суд просьбы оставил без внимания и отправил горожанина в СИЗО до 20 октября.

О задержании Коновалова стало известно двумя днями ранее. Как сообщали СМИ, правоохранители обнаружили у него проукраинские листовки и некую переписку в телефоне, касающуюся бора средств на нужды ВСУ.

Фото: ЗАКС.Ру


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