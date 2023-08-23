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Новости 15:28

Справоросс Гусев предложил отпускать родителей на школьные линейки

фото ЗакС политика Справоросс Гусев предложил отпускать родителей на школьные линейки

Законопроект о предоставлении родителям школьников права на освобождение от работы в День знаний поступил 23 августа на рассмотрение Государственной думы. Автором инициативы выступил первый зампред парламентского комитета по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За правду").

"Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий — День знаний — с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", — гласит текст предлагаемой поправки в Трудовой кодекс.

В пояснительной записке к проекту Гусев ссылается на "сотни тысяч россиян", ежегодно провожающих своих детей на школьные линейки в честь Дня знаний. По его мнению, участие в подобных мероприятиях родителей имеет важное значение для детей, особенно первоклассников и учащихся младших и средних классов.

Ранее с подобным предложением выступил лидер фракции "Единая Россия" в петербургском Заксобрании Павел Крупник. Свои соображения он изложил в письме на имя министра труда Антона Котякова.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Гусева


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