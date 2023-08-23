На сервис "Иви" составили третий протокол о распространении среди детей информации о ЛГБТ

Останкинский суд Москвы зарегистрировал административное дело о распространении среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях (ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ) в отношении сервиса "Иви", сообщил 23 августа ТАСС. Это уже третий по счету протокол, составленный по этой статье на онлайн-кинотеатр.

"В суд поступил протокол в отношении ООО "Иви.ру" по ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ", — рассказали информагентству в пресс-службе суда.

Как сообщается, Роскомнадзор составил протокол из-за неверной возрастной маркировки при демонстрации фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений. Показ каких именно кинокартин привлек внимание ведомства, неизвестно.

Санкции по вменяемой сервису статье предусматриваю штраф в размере от одного о четырех миллионов рублей или же приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В предыдущий раз протокол по той же статье был составлен на "Иви" в середине июля. Перед этим онлайн-кинотеатр был оштрафован на один миллион рублей.

Фото: Иви / ВКонтакте