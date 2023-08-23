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Новости 16:51

На Пулковских высотах появилась огромная надпись в честь Петербурга

фото ЗакС политика На Пулковских высотах появилась огромная надпись в честь Петербурга

В Петербурге появилась надпись на земле (геоглиф), представляющая собой признание городу в любви. Ее разместили на Пулковских высотах. Как сообщает пресс-служба Смольного, надпись "Я люблю Петербург" из ткани имеет длину 550 метров и высоту 57 метров. Ее создали сотрудники компании "Грузовой универсальный терминал".

"Любовь императора к созданному его волей городу увековечена в глазах Медного Всадника, зрачки которого сделаны в форме сердец", - высказался об арт-объекте губернатор Александр Беглов.

Геоглиф, ставший одним из самых крупных во всей стране, виден прилетающим в Петербург и вылетающим из него. Изображение сердца, использованное в тексте, освещается в темное время суток.

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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