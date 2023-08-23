Петербург потратит на роуд-шоу по городам России до 11 млн рублей

Представители туристической индустрии из Петербурга отправятся в роуд-шоу под названием "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" по восьми городам России. Они будут продвигать туристский потенциал города в Новосибирске, Томске, Новокузнецке, Красноярске, Тюмени, Челябинске, Екатеринбурге и Перми. На эти цели собираются потратить до 11,8 млн рублей, следует из закупки, опубликованной ГКУ "Городское туристско-информационное бюро" 23 августа.

Роуд-шоу в виде выездных встреч-презентации должно пройти до 10 декабря. Ожидается, что Петербург во время "тура" будут представлять 12 организаций, работающих в сфере туризма.

Согласно аукционной документации, исполнителю нужно будет подготовить пресс-релиз для профильных ресурсов. Также необходимо напечатать три ролл-апа. Транспорт, на котором будет передвигаться делегация, будет покрыт самоклеющейся пленкой.

"Дизайн брендирования автобуса должен быть ярким, привлекать внимание жителей регионов, содержать название роуд-шоу, туристическую символику Санкт-Петербурга, изображение достопримечательностей Санкт-Петербурга, указание на то, что мероприятие проводится СПб ГБУ "ГТИБ" при поддержке КРТ [комитет по развитию туризма]" - сказано в закупке.

Самой затратной частью контракта станет разработка дизайна-макетов и изготовление указателей, табличек, беджей, презентационных каталогов и раздаточных материалов. Их оценили в 2,5 млн рублей. Еще порядка 1,8 млн рублей собираются потратить на транспортное обслуживание роуд-шоу.

Напомним, в середине августа Смольный опубликовал закупку на организацию культурно-деловой миссии в Индию, на которую собираются потратить до 2,9 млн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру