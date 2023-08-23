Михаила Зыгаря* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Суд в Москве назначил штраф в размере 30 тысяч рублей журналисту и писателю Михаилу Зыгарю*, на что обратила внимание "Медиазона"**.

Его признали виновным в нарушении законодательства об иноагентах по ч. 4 ст. 19.34 КоАП. Суд установил, что Зыгарь* не промаркировал четыре поста в своем Telegram-канале плашкой иностранного агента.

Отметим, что в последние недели российские суды штрафуют граждан не только за отсутствие иноагентской маркировки, но и за некорректно сформулированное указание на статус иноагента. Таким образом, например, поступили с музыкантом Андреем Макаревичем***.

*Минюст внес Михаила Зыгаря в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Андрея Макаревича в единый реестр иноагентов

фото: Осторожно, Собчак! / YouTube (скриншот)