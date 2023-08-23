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Новости 19:41

Максиму Кацу* запросили десять лет колонии по делу о "фейках"

фото ЗакС политика Максиму Кацу* запросили десять лет колонии по делу о "фейках"

Государственное обвинение зачоно запросило для блогера и общественного деятеля Максима Каца* десять лет лишения свободы в рамках дела о "фейках" про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом пишет "Медиазона"**.

Отягчающим обстоятельством в его деле стал мотив политической ненависти, который усматривает следствие. Фигуранта преследуют за публикацию видеоролика о прошлогодних событиях в украинской Буче.

После начала военной спецоперации Кац* покинул Россию и больше не возвращался. Ранее он не признал вины в рамках своего уголовного дела.

*Минюст внес Максима Каца в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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