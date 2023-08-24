Вишневский остался недоволен ответом Полякова о парковках во дворах Петроградской стороны

Власти Петербурга намерены сосредоточиться на фиксации нарушений для борьбы с хаотичной парковкой во дворах Петроградской стороны, следует из ответа вице-губернатора Кирилла Полякова на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского. В дальнейшем возможно принятие городского закона, упрощающего правила установки ограждающих устройств по дворах.

"Постоянной комиссией по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в том числе при участии комитета по транспорту, разрабатывается проект закона Санкт-Петербурга, предусматривающего упрощение порядка размещения ограждающих устройств (ворот, калиток, шлагбаумов, заборов) на территории МКД [многоквартирных домов. — ЗАКС.Ру]", — уведомил Вишневского Поляков.

Вплоть до вступления в силу закона Смольный полагает нужным сосредоточиться на фиксации нарушений правил парковки во дворах.

Полученный ответ депутата не впечатлил. Комментируя содержание документа в своем Telegram-канале, Вишневский указал на то, что выписывать протоколы за парковку во дворах можно будет лишь в случае нарушений — например. при перекрытии проездов. Также он выразил уверенность, что районная администрация не располагает необходимым для контроля за парковкой количеством сотрудников, и потому "будет жалобы граждан, большей частью, игнорировать".

Вишневский получил ответ Полякова в рамках переписки, связанной с его предложением о введении моратория на демонтаж шлагбаумов во дворах Петроградской стороны. Инициатива не встретила понимания со стороны Смольного, после чего парламентарий поинтересовался, как именно чиновники намерены решать проблему с парковкой. Теперь же вице-губернатор уведомил его о планах городского правительства на этот счет.

Петроградская сторона вошла в зону платной парковки с 1 июля. Как считает Вишневский, местные жители устанавливают шлагбаумы, чтобы помешать машинам бесплатно парковаться у них во дворах. Между тем, комитет по контролю за имуществом демонтирует такие объекты из-за отсутствия оформления земли под ними.

Фото: ЗАКС.Ру