В Госдуме предложили ужесточить ответственность за треш-стримы

Законопроект об ужесточении ответственности за проведение треш-стримов направлен для получения отзывов в правительство и Верховный суд, рассказал 24 августа глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

"Работа над целым пакетом из четырех законопроектов завершена и сегодня они направлены мной на официальное заключение перед внесением в Госдуму", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По словам Метелева, разработанная с его участием инициатива призвана воспрепятствовать проведению в интернете так называемых треш-стримов, сопровождающихся унижением и избиением людей и животных. В качестве наказания авторы предлагают штрафовать таких блогеров на сумму до 700 тысяч рублей, вводить для них запреты определенных действий, а заодно наделить надзорные органы правом оперативной блокировки контента и ввести уголовную ответственность "за более тяжкие нарушения".

"Совершая преступления в прямом эфире, такие стримеры увеличивают вред для общества, а значит и ответственность должна быть жестче — по 10 статьям Уголовного кодекса мы вводим отягчающее обстоятельство и квалифицирующие признаки", — уточнил Метелев.

Также проект устанавливает обязанность для соцсетей самостоятельно отыскивать подобный контент и удалять его.

Ранее стало известно о планах депутатов ввести ответственность за пропаганду насилия над животными.

Фото: ЗАКС.Ру