ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:59

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за треш-стримы

фото ЗакС политика В Госдуме предложили ужесточить ответственность за треш-стримы

Законопроект об ужесточении ответственности за проведение треш-стримов направлен для получения отзывов в правительство и Верховный суд, рассказал 24 августа глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. 

"Работа над целым пакетом из четырех законопроектов завершена и сегодня они направлены мной на официальное заключение перед внесением в Госдуму", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По словам Метелева, разработанная с его участием инициатива призвана воспрепятствовать проведению в интернете так называемых треш-стримов, сопровождающихся унижением и избиением людей и животных. В качестве наказания авторы предлагают штрафовать таких блогеров на сумму до 700 тысяч рублей, вводить для них запреты определенных действий, а заодно наделить надзорные органы правом оперативной блокировки контента и ввести уголовную ответственность "за более тяжкие нарушения".

"Совершая преступления в прямом эфире, такие стримеры увеличивают вред для общества, а значит и ответственность должна быть жестче — по 10 статьям Уголовного кодекса мы вводим отягчающее обстоятельство и квалифицирующие признаки", — уточнил Метелев.

Также проект устанавливает обязанность для соцсетей самостоятельно отыскивать подобный контент и удалять его.

Ранее стало известно о планах депутатов ввести ответственность за пропаганду насилия над животными.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама