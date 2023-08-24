РБК: За дело о падении самолета Пригожина возьмется следователь, занимавшийся громкими авиакатастрофами

Расследованием дела о крушении самолета предпринимателя Евгения Пригожина в небе над Тверской областью займется сотрудник главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Иван Сибула, сообщил 24 августа РБК. Следователь известен своей работой с делами о других громких случаях автокатастроф.

Сибула расследовал катастрофу с участием бизнес-джета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери, случившуюся в московском аэропорту Внуково в 2014 году. Также он занимался делом о крушении крушении SSJ 100 в 2019 году при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Тогда погиб 41 человек.

О гибели самолета Пригожина стало известно накануне вечером, позже появилась информация о том, что бизнесмен также летел этим бортом. Всего при крушении погибли 10 человек, их тела доставлены в тверской морг. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру