Суд в Екатеринбурге оштрафовал местный "Мемориал"* за несданную отчетность

Верх-Исетский суд Екатеринбурга оштрафовал на 350 тысяч рублей местный "Мемориал"* по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, сообщило издание It's My City. Организацию признали виновной в непредставлении отчетности в качестве иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

Представитель Минюста заявила в суде, что организация не предоставила необходимую документацию за 2022 год. В то же время адвокат сообщила обратное. По ее словам, глава екатеринбургского "Мемориала"* Алексей Мосин вовремя сдал отчет.

Нынешний штраф стал четвертым по счету, вынесенным уральской организации с начала года. Ранее суд взыскал с "Екатеринбургского Мемориала"* 300 тысяч рублей за публикацию пацифистского обращения на сайте "Уральского Мемориала"*. Мосин утверждал, что не имеет никакого отношения к тексту и что у него нет доступа к сайту.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру