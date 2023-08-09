В Екатеринбурге суд оштрафовал местный "Мемориал"* за пацифистскую публикацию

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местный "Мемориал"* по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщило издание It's My City. Сумма взыскания составила 300 тысяч рублей.

Причиной судебного разбирательства стала публикация 14 мая текста пацифистского обращения на сайте "Уральского Мемориала"*. Как утверждает глава екатеринбургского "Мемориала"* Алексей Мосин, возглавляемая им организация не имеет отношения к выпуску призыва, а сам он не располагает сведениями об администраторах ресурса.

О составлении протокола в связи с выложенным обращением стало известно месяцем ранее. До этого суд уже штрафовал Мосина из-за публикации на сайте "Уральского Мемориала"*, тогда речь шла о фотографии правозащитника с плакатом в руках.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в единый реестр иноагентов

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