Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами отравления детей в Ленобласти

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить об инциденте с отравлением пятерых детей в Ленинградской области, сообщила 24 августа пресс-служба силового ведомства. По факту случившегося региональное Следственное управление СК организовало проверку.

"По предварительным данным, подростки отравились сырыми грибами, которые съели во время прогулки днем на территории детского оздоровительного лагеря в Бокситогорском районе", — говорится в сообщении СК.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Ранее сообщалось, что из числа отравившихся четыре девочки оказались в реанимации, а одну отправили домой в удовлетворительном состоянии.

Бастрыкин поручил и. о. главы СУ по Ленобласти Дмитрию Митяеву доложить о ходе проверки, а также рассказать о предварительно установленных обстоятельствах дела.

Фото: Telegram-канал "Следком"