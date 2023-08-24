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Новости 14:59

Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами отравления детей в Ленобласти

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами отравления детей в Ленобласти

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить об инциденте с отравлением пятерых детей в Ленинградской области, сообщила 24 августа пресс-служба силового ведомства. По факту случившегося региональное Следственное управление СК организовало проверку.

"По предварительным данным, подростки отравились сырыми грибами, которые съели во время прогулки днем на территории детского оздоровительного лагеря в Бокситогорском районе", — говорится в сообщении СК.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Ранее сообщалось, что из числа отравившихся четыре девочки оказались в реанимации, а одну отправили домой в удовлетворительном состоянии.

Бастрыкин поручил и. о. главы СУ по Ленобласти Дмитрию Митяеву доложить о ходе проверки, а также рассказать о предварительно установленных обстоятельствах дела.

Фото: Telegram-канал "Следком"


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