Петербурженке Виктории Петровой продлили арест в рамках дела о "фейках"

Калининский районный суд Петербурга продлил на три месяца содержание под стражей для 30-летней Виктории Петровой, которую обвиняют в распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК). Она останется в СИЗО до 28 ноября, о чем сообщает издание MR7.

Психиатрическую экспертизу подследственной зачитывали в отсутствие слушателей. Адвокат раскритиковала содержание этого документа. Со своей стороны, Петрова заявила, что готова соблюдать все ограничения, если ей смягчат предварительную меру. Тем не менее судья все равно продлил арест.

В деле петербурженки также появилась фигура законного представителя - родного дяди, с которым она получила возможность встречаться в отдельной комнате здания изолятора.

Напомним, Викторию Петрову с весны прошлого года преследуют за пацифистские посты в соцсети "ВКонтакте". Подробнее о ее деле читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру