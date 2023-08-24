Дыра в ограде Румянцевского сада исчезнет в следующем году

Петербургское отделение ВООПИК рассказало о жалобах на состояние ограды Румянцевского сада (угол Университетской набережной и 1-й линии Васильевского острова).

Часть ограждения в конце июля оказалась выломанной неизвестными, на что градозащитники пожаловались в полицию и районную администрацию.

Поврежденную часть исторической ограды забрали и увезли сотрудники комитета по благоустройству. Привести объект в порядок обещают в следующем году.

В феврале Смольный пообещал не позднее 2024 года отреставрировать также обелиск в Румянцевском саду и восстановить нарушенное в зеленой зоне благоустройство.

фото: Общество охраны памятников. ВООПИК СПб / Telegram