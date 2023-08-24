В Петербурге пропал один из основателей "Алисы", гитарист Андрей Шаталин

Третий день не выходит на связь сооснователь и бывший соло-гитарист группы "Алиса" Андрей Шаталин. 63-летний рок-музыкант во вторник утром вышел из дома и не вернулся. Теперь его разыскивают при помощи волонтеров из отряда "ЛизаАлерт".

В числе отличительных примет гитариста называют бороду, темно-зеленую кепку, черную кожаную куртку и черные брюки. С собой мужчина худощавого телосложения также брал зонт.

В "Алисе" Шаталин играл с 1983 по 2003 годы.

UPD 19:43 Отряд "ЛизаАлерт" сообщил, что Андрея Шаталина удалось разыскать. Он жив.

фото: alisachannel / YouTube (скриншот)