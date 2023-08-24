Финляндский округ тоже захотел на Shaman

МО "Финляндский округ" приобрел 35 билетов на выступление певца Ярослава Дронова (Shaman), автора таких песен как "Я русский" и "Встанем", которое состоится 9 сентября на "Газпром Арене". Покупка обошлась в 28 тысяч рублей, следует из данных контракта, опубликованного на сайте госзакупок 24 августа.

Жители Финляндского округа будут слушать Shaman на танцполе. Один билет стоит 800 рублей.

До этого билеты на концерт Дронова закупили минимум в четырех муниципалитетах: МО "Академическое", МО "Семеновский", МО "Юго-Запад" и МО "Северный". Они потратили на эти цели от 12 до 65 тысяч рублей.

Ранее депутат Заксобрания Петербурга Всеволод Беликов в беседе с "Фонтанкой" рассказал, что не видит ничего плохого в покупке билетов на концерт за бюджетный счет. Отметим, до избрания в парламент Беликов возглавлял совет МО "Финляндский округ".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру