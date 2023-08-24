В Петербурге пресекли кражу артефакта с раскопок перед гостиницей "Охтинская"

Сотрудники Росгвардии задержали петербуржца, который попытался украсть глиняный горшок XVIII века. Артефакт нашли во время продолжающихся раскопок возле гостиницы "Охтинская". Как сообщает пресс-служба ведомства, 36-летний злоумышленник не имеет определенного места жительства.

На нарушителя пожаловались ученые, ведущие раскопки. Скрыться с ценным артефактом задержанному не удалось. От научных сотрудников силовики узнали, что ранее он смог похитить другие ценные находки. Ранее задержанный был судим за побои и угрозы убийством. Его доставили в отдел полиции №52.

В ходе раскопок ранее сообщалось об обнаружении двух улиц, существовавших на Охте в дореволюционное время.

Фото: ЗАКС.Ру