В Петербурге похоронили депутата МО "Невский округ" Павла Кочанжи

Погибшего в ходе специальной военной операции депутата МО "Невский округ" Павла Кочанжи похоронили в Петербурге 24 августа. Об этом сообщил депутат Заксобрания Всеволод Беликов на своей странице "ВКонтакте".

Во время церемонии губернатор Александр Беглов и спикер парламента Александр Бельский передали родителям Кочанжи Орден Мужества, которым его наградили посмертно.

Беликов сообщил, что в Невском районе города будет заложена Аллея Героев, на которой первым бюстом станет бюст Кочанжи. На школе, где учился погибший, установят памятную доску. Также в Совете муниципальных образований Петербурга решили учредить ежегодный турнир по футболу в память мундепа.

Напомним, о гибели 24-летнего артиллериста-разведчика стало известно в середине августа. Кочанжи избрался в совет МО "Невский округ" от "Единой России" в результате дополнительных выборов в сентябре 2022 года. Его отец, Сергей Кочанжи возглавляет муниципалитет.

Константин Леньков, фото Страница Всеволода Беликова "ВКонтакте"